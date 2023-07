Vor drei Monaten musste Jamie Foxx nach gesundheitlichen Problemen behandelt werden. Jetzt meldet sich der Hollywood-Star zurück.

US-Schauspieler Jamie Foxx (55) hat sich rund drei Monate nach seiner mysteriösen Erkrankung wieder auf Instagram zurückgemeldet. Zu einem Schnappschuss, der ihn in einem dunklen Anzug auf einem Rennwagen sitzend zeigt, schreibt der Oscarpreisträger: "Dankbar für meine BetMGM-Familie und ein paar tolle Nächte in Vegas. Große Dinge kommen bald auf uns zu!" Foxx ist demnach offenbar gerade für eine Werbekampagne mit dem Sportwetten-Anbieter der MGM-Resorts-Hotelgruppe in der Zocker-Stadt Las Vegas für ein Shooting unterwegs. Angeblich soll er in Werbespots für die kommende Football-Saison zu sehen sein.

Bis heute herrscht Unklarheit über den genauen Gesundheitszustand von Jamie Foxx. Am 11. April gab seine Tochter Corinne bekannt, dass ihr Vater bei Dreharbeiten zum Netflix-Film "Back in Action" mit Cameron Diaz (50) eine "medizinische Komplikation" erlitten habe. Dank des schnellen Handelns und der großartigen Pflege des Krankenhauspersonals sei ihr Vater "auf dem Weg der Besserung". Presseberichte, Foxx habe einen Schlaganfall erlitten und sei beinahe gestorben, dementierte Corinne. Er sei seit Wochen nicht mehr in der Klinik, erhole sich und würde schon wieder Sport treiben.

Wie geht es Jamie Foxx wirklich?

Seit Juli mehren sich Augenzeugenberichte und Paparazzi-Fotos, die einen fitten und munteren Foxx zeigen, der keine Einschränkung durch eine schwere Krankheit zu haben scheint. Ein Insider berichtete vor wenigen Tagen erst, dass es Foxx zwar langsam angehen lasse, es ihm aber "wirklich sehr gut gehe". Er habe hart an sich gearbeitet, sei in einer Reha-Einrichtung in Chicago gewesen und habe sogar bereits wieder eine Party gefeiert. Zudem wurde bekannt, dass er gemeinsam mit Kollege Colin Firth (62) eine Dokumentation über das Leben des Soul-Sängers Luther Vandross (1951-2005) plane.

Trotz dieser ermunternden Nachrichten bleiben einige Fans skeptisch. Vor allem deswegen, weil Foxx seit der ominösen Erkrankung kein Statement zu einer Diagnose abgegeben oder sich in einem Interview den Fragen gestellt hat. Auch zum neuesten Rennwagen-Post gibt es bereits die ersten Verschwörungstheorien, Foxx befände sich demnach überhaupt nicht in Las Vegas und das Bild sei mithilfe von Künstlicher Intelligenz entstanden. Nur ein öffentlicher Auftritt vor Kameras wird die Zweifler wohl davon überzeugen, dass sich Foxx mittlerweile offenbar erholt hat.