Für den österreichischen Radiosender "FM4" werden Jan Böhmermann und Olli Schulz in diesem Jahr das Finale des ESC kommentieren.

Jan Böhmermann (42) und Olli Schulz (49) werden das Finale des Eurovision Song Contest am 13. Mai live aus Liverpool kommentieren. Das verkündeten die beiden Entertainment-Persönlichkeiten in der neuesten Folge ihres Spotify-Podcasts "Fest & Flauschig". Böhmermann und Schulz werden demnach für den österreichischen Jugendkulturradiosender "FM4" in Liverpool als Kommentatoren dabei sein, wie auch der Radiosender auf seiner Webseite bestätigt.

Konkurrenz für Peter Urban

"Wir treten nicht nur an, um Österreich zu fördern und zu featuren, sondern auch, um alle anderen Länder Europas standesgemäß zu demütigen, allen voran Deutschland", erklärte Böhmermann im Interview mit "FM4". Für das Erste wird hingegen der langjährige Stammkommentator Peter Urban (74) über das ESC-Finale berichten. Der 74-Jährige kommentiert den Musikwettbewerb in diesem Jahr zum letzten Mal.

Jan Böhmermann und Olli Schulz bei "FM4" im Videostream

Wie "FM4" erklärt, werden auch deutsche Zuschauer die Neu-Kommentatoren Böhmermann und Schulz im Videostream auf fm4.orf.at. verfolgen können. Für Deutschland tritt die Band Lord Of The Lost mit ihrem Song "Blood & Glitter" (auf Deutsch: "Blut und Glitter") in Liverpool an. Österreich wird in diesem Jahr durch das Duo Teya & Salena mit ihrem Song "Who the Hell Is Edgar?" (auf Deutsch: "Wer zur Hölle ist Edgar?") vertreten.

Der Eurovision Song Contest findet 2023 in Liverpool statt, obwohl die ukrainische Band Kalush Orchestra im vergangenen Jahr gewonnen hatte. Wegen Sicherheitsbedenken und Planungsunsicherheit aufgrund des Krieges in der Ukraine wurde die Veranstaltung jedoch nach Großbritannien verlegt. Der Brite Sam Ryder (33) hatte 2022 den zweiten Platz belegt.

SpotOnNews