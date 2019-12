Jan Josef Liefers: Er kann auf Feuerwerk verzichten

"Guten Morgen, Berlin! Hast gestern nochmal gezeigt, was für einen schönen Himmel du hast, bevor du heute wieder in Explosionen, Rauch und Schießpulver versinkst, als wäre der Jahreswechsel ein Krieg."

Zu einem atmosphärischen Bild des Berliner Himmels macht Jan Josef Liefers (55) bei Instagram ziemlich deutlich klar, was er von all der Böllerei an Silvester hält. Und mit dieser Meinung ist der "Tatort"-Star nicht alleine. Erst kürzlich ergab eine repräsentative Umfrage für das "Redaktionsnetzwerk Deutschland", dass 57 Prozent der Bundesbürger sich für ein Böllerverbot aussprechen.