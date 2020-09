Moderatorin Jana Ina Zarrella ist zurück aus der Corona-Quarantäne. Schon am Mittwoch wird sie wieder bei "Love Island" zu sehen sein.

Zwei Wochen musste Jana Ina Zarrella (43) ihren Job als "Love Island"-Moderatorin pausieren. Ein positiver Corona-Test zwang sie Anfang September in die heimische Quarantäne in Köln. Doch nun ist sie zurück. Wie der Sender RTLzwei der Nachrichtenagentur spot on news am Dienstag (15. September) bestätigte, wird die Moderatorin "am Mittwoch in der Sendung zu sehen sein".

Laut "Bild"-Zeitung ist Zarrella am Montag nach Mallorca zurückgekehrt, um die Dreharbeiten zur Kuppelshow wieder aufzunehmen. In ihrer Abwesenheit wurde sie von Cathy Hummels (32) vertreten. Zarrella sei ihrer Kollegin für ihre Spontanität dankbar, wie sie sagte. "Wir haben vor ihrer ersten Moderation telefoniert und uns zu den Inhalten ausgetauscht. Ich glaube, das hat uns beiden gutgetan." Hummels habe sich so "ein paar meiner Erfahrungswerte zunutze machen" können, sagte Zarrella. Und sie selbst sei auf diese Weise "irgendwie doch ein wenig dabei" gewesen.