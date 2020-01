Jana Ina Zarrella und Giovanni Zarrella: Sie erneuern ihr Jawort

Das brasilianische Model Jana Ina Zarrella (43, "Hot Body!") und der italienische Musiker Giovanni Zarrella (41, "Manolo") feiern in diesem Jahr ihren 15. Hochzeitstag. Um das Jubiläum gebührend zu würdigen, wollen sie ihr Eheversprechen erneuern. "Wir denken tatsächlich über Las Vegas nach [...] in so einer kleinen Chapel mit Elvis Presley als Pfarrer", erklärt er im Interview mit "Meine Schlagerwelt" den ungewöhnlichen Plan. Die erste Hochzeit sei dagegen sehr klassisch und traditionell abgelaufen.

Das ist ihr Ehegeheimnis

Dass die beiden schon auf 15 gemeinsame Ehejahre und noch mehr Beziehungsjahre zurückblicken können, ist gerade im Showgeschäft keine Selbstverständlichkeit. Wie also lautet das Zarrella'sche Ehegeheimnis? "Wir sind gut zueinander. Wir respektieren uns, hören uns zu und gehen nie unter die Gürtellinie. Und wir reden viel. Wir lieben es, uns auszutauschen, uns gegenseitig zu beraten und gemeinsam zu lachen", erklärt er im Interview mit "Das Neue Blatt".

Hochzeit und erste Schwangerschaft von Dokus begleitet

Giovanni Zarrella und Janaína Vizeu Berenhauser Borba, wie die Brasilianerin gebürtig heißt, heirateten am 30. August 2005 standesamtlich und am 3. September desselben Jahres kirchlich. Ab Oktober 2005 wurde die Doku-Soap dazu, "Just Married", bei ProSieben ausgestrahlt.

Im September 2008 kam ihr Sohn Gabriel zur Welt. Die Celebrity-Doku "Jana Ina & Giovanni - Wir sind schwanger" (ProSieben) begleitete das Ehepaar bis zur Geburt des Kindes. Deutlich weniger öffentlich kam Anfang 2013 dann ihre Tochter zur Welt - deren Geburtstag naht aber offenbar mit großen Schritten, denn der neueste Facebook-Post zeigt Mama Jana Ina beim Backen des Geburtstagskuchens...