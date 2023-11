Die Schauspielerin und Sängerin Jana Kramer hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Der "One Tree Hill"-Star wurde Mutter eines Sohnes.

Die US-amerikanische Schauspielerin und Country-Sängerin Jana Kramer (39) ist erneut Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Verlobten, dem schottischen Ex-Fußball-Profi Allan Russell (42), begrüßte Kramer am Montag, dem 13. November 2023, ihren Sohn Roman James Russell auf dieser Welt. Das bestätigte ein Sprecher des Paares gegenüber dem "People"-Magazin.

In einem Statement des Paares heißt es zu der Geburt: "Allan und ich sind überglücklich und sehr dankbar, die Geburt unseres Sohnes [...] bekannt geben zu können. Wir fühlen uns gesegnet, dass wir die Chance hatten, gemeinsam etwas so Besonderes zu schaffen." Der Name Roman sei durch niemanden inspiriert worden, es sei einfach "ein starker Name". James sei jedoch bewusst gewählt worden und eine Anspielung auf die beiden Großväter der frisch gebackenen Eltern.

Auch via Instagram bestätigte Kramer mittlerweile die Geburt. Dort postete sie ein Foto mit Russell und ihrem neugeborenen Sohn. Dazu schrieb sie: "Willkommen auf der Welt, süßer Roman James Russell. Wir sind über alle Maßen gesegnet für dieses kleine Wunder." Dazu gab sie das Geburtsgewicht ihres Sohnes bekannt: 6lbs 1oz., umgerechnet ca. 2,75 Kilogramm.

Jana Kramer hat bereits zwei Kinder aus früherer Ehe

Kramer ist bereits Mutter von Sohn Jace (4) und Tochter Jolie (7), die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann, dem ehemaligen Football-Profi Mike Caussin (36), hat. Die beiden waren seit 2014 ein Paar, heirateten 2015 und ließen sich 2021 offiziell scheiden. Die Beziehung mit Russell wurde im Januar 2023 offiziell bestätigt, im Mai 2023 folgte die Verlobung.

Jana Kramer ist seit vielen Jahren in zahlreichen US-Serien und Filmen oft in kleineren Nebenrollen zu sehen gewesen. Einem größeren Publikum wurde sie ab 2009 als Alex Dupré in der Drama-Serie "One Tree Hill" bekannt. Zuletzt war sie in der Serie "Chicago Fire" zu sehen. Seit 2011 ist sie darüber hinaus auch als Sängerin aktiv.