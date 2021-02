Janet Jacksons Album "Control" hat 35 Jahre nach Veröffentlichung wieder einen Chart-Erfolg gefeiert. Die Sängerin zeigt sich gerührt.

Am 4. Februar feierte Janet Jacksons (54) Album "Control" sein 35. Jubiläum seit Veröffentlichung. Im April 1986 eroberte die Platte den Thron der US-Charts. In der vergangenen Woche kletterte sie erneut auf Platz eins, dieses Mal in den Top 40 Pop-Alben der Apple US-Charts. Jackson hat sich bereits zum besonderen Erfolg geäußert. Am vergangenen Samstag zeigte sie sich in einem Twitter-Video sichtlich gerührt. "Ich war alleine zu Hause und fing an zu weinen. Ich weinte, weil ich so dankbar war für alles, womit Gott mich gesegnet hat, für alles, was er mir gegeben hat", erklärte die Sängerin. "Ich möchte euch allen dafür danken, dass ihr 'Control' nach 35 Jahren wieder zur Nummer eins gemacht habt."

Der Chart-Erfolg kam beinahe zeitgleich zu der Veröffentlichung eines Statements von Justin Timberlake (40), in dem er sich bei seiner Kollegin entschuldigt. Timberlake und Jackson waren der Mittelpunkt einer Kontroverse, die unter dem Namen "Nipplegate" bekannt wurde. Während eines gemeinsamen Auftritts in der Halbzeitpause des Super Bowl im Jahr 2004 riss Timberlake Jackson einen Teil ihres Kostüms ab. Dabei wurde die Brust der Sängerin entblößt. Jackson geriet danach in die Kritik, während ihr Kollege eher glimpflich davonkam. Zu Timberlakes reumütigem Post, in dem er sich auch bei seiner Ex-Partnerin Britney Spears (39) für sein Fehlverhalten in der Vergangenheit entschuldigte hat, hat sich Jackson noch nicht geäußert.