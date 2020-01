Janet Jackson: Sie richtet rührende Worte an Geburtstagskind Eissa

Janet Jackson (53, "Made For Now") richtet auf Instagram liebevolle Worte an ihren Sohn Eissa, der am Freitag drei Jahre alt geworden ist. "Vor drei Jahren hat mich Gott im Alter von 50 Jahren mit dem großartigsten Geschenk von allen gesegnet: Mit meinem Baby", schreibt die Sängerin. "Alles Gute zum Geburtstag, Schatz. Mama liebt dich mehr als alles andere auf dieser Welt!"

Dazu postet Jackson ein Bild aus der Schwangerschaft: In einem weißen engen Kleid und einem cremefarbenen Cardigan steht sie an einem Strand und hält mit der Hand ihren Babybauch. Die 53-Jährige war 2017 im Alter von 50 Jahren zum erstem Mal Mutter geworden. Der Vater des Kindes ist ihr Ex-Mann, der Geschäftsmann Wissam Al Mana (45).