Jasmin Wagner und Jochen Schropp kommen mit einer gemeinsamen Show ins TV. Mit "Volles Haus!" mischen sie das Sat.1-Nachmittagsprogramm auf.

Jasmin Wagner (42) und Jochen Schropp (44) mischen ab Ende Februar das Sat.1-Nachmittagsprogramm auf. In ihrer neuen Sendung "Volles Haus!" (ab Montag, 27. Februar, in Sat.1) lädt das Duo die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie verschiedene Gäste täglich zwischen 16 und 19 Uhr in ihr "Wohnzimmer" ein und besprechen tagesaktuelle Ereignisse.

"Eine ganze Menge Unterhaltung"

Im VIP-Segment "BUNTE - live" gehen Wagner und Schropp den neuesten Promi-News auf den Grund und in Doku-Soaps begleiten sie "Alltagsheld:innen in ihrem Leben". "Jasmin und ich möchten #VollesHaus zu einem verlässlichen Ort machen, an dem sich unsere Zuschauer:innen täglich vom Alltag erholen und mit Spaß in den Feierabend starten", so Schropp in einer Pressemitteilung. Es werde "eine ganze Menge Unterhaltung geben": "Der 27. Februar kann kommen!"

Und auch Jasmin Wagner, die als Sängerin unter dem Namen "Blümchen" bekannt wurde, freut sich auf die neue Aufgabe: "Ich bin zwar gerade erst Mama geworden, aber für den Einzug in unser 'Volles Haus!' habe ich meine sieben Sachen schon lange parat! Jochen und ich machen 'Volles Haus!' zu unserem zweiten Zuhause."

SpotOnNews