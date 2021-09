Nach dem Tod von Jean-Paul Belmondo: Deutsche Stars von Til Schweiger bis Boris Becker verneigen sich vor der Filmlegende.

Die (Film-)Welt trauert um Jean-Paul Belmondo. Am Montag, den 6. September 2021 verstarb die französische Leinwandikone ("Außer Atem", "Cartouche, der Bandit") im Alter von 88 Jahren in Paris. Etliche deutsche Prominente, nicht nur aus der Filmszene, reagierten in den sozialen Medien auf seinen Tod.

Ein Held für Til Schweiger

Til Schweiger (57) postete ein Bild von Belmondo mit der Unterschrift: "Ruhe in Frieden mein Held! Ich werde dich nie vergessen!!!" Prominenten wie Alec Völkel (49) (The BossHoss) oder Claudia Obert (59) gefällt der Post.

Schauspielkollege Lars Eidinger (45) verbreitete auf Instagram ein Video mit einem Ausschnitt aus Belmondos Durchbruchsfilm "Außer Atem" (1960). Dazu schrieb er ein Zitat der Filmlegende, das zugleich eine Würdigung der großen Kinoleinwand darstellt:

"Einen Film auf einer Mattscheibe zu sehen, das ist in etwa so, als würde man einen van Gogh auf einer Briefmarke betrachten".

Diane Kruger würdigt Belmondo auf französischer Sprache

Diane Kruger (45), die lange in Paris gelebt hat und fließend französisch spricht, verabschiedet sich in der Landessprache von "Bebel": "Salut et Merci" ("Auf Wiedersehen und danke") schreibt sie neben ein frühes Bild des Stars.

Auch Stars außerhalb der Filmszene verneigten sich vor Belmondo. Tennislegende Boris Becker schrieb "They don't make them like this anymore" (etwa: Solche werden heute nicht mehr hergestellt). Ein Follower erinnert unter dem Spruch an eine Szene bei den French Open in Paris, als Becker bei einem Ballwechsel ins Publikum rennen musste und Belmondo die Hand schüttelte.