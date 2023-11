Amazon-Gründer Jeff Bezos und Moderatorin Lauren Sánchez verlobten sich in diesem Jahr.

Oprah Winfrey, Barbra Streisand oder Kim Kardashian: Die Verlobungsparty von Jeff Bezos und Lauren Sánchez lockte zahlreiche Megastars an.

Wenn einer der reichsten Männer der Welt seine Verlobung feiert, kommen natürlich auch die Superstars. Amazon-Gründer Jeff Bezos (59) hat am Sonntagabend laut "PageSix" in Beverly Hills im US-Bundesstaat Kalifornien eine Verlobungsparty mit absoluter Starbesetzung gefeiert. Die Party im Haus der Designerin Diane Von Furstenberg (76) und des Medienmoguls Barry Diller (81) lockte unter anderem die TV-Legende Oprah Winfrey (69) und Oscarpreisträgerin Barbra Streisand (81) an. Auch das Hollywood-Pärchen Suki Waterhouse (31) und Robert Pattinson (37) mischte sich unter die Gäste.

Zu den weiteren Promis vor Ort sollen dem Bericht zufolge unter anderem auch Kim Kardashian (43), ihre Mutter Kris Jenner (68), die Schauspielerinnen Salma Hayek (57) und Jessica Alba (42) sowie Komiker Chris Rock (58) gehört haben. Disney-Boss Bob Iger (72), die Talkshow-Ikone Gayle King (68) und Model Miranda Kerr (40) seien ebenso gesichtet worden. Wie es in dem Artikel weiter heißt, habe Jeff Bezos eine "unglaubliche" und "herzliche" Rede über seine Verlobte Lauren Sánchez (53) gehalten.

Jeff Bezos und Lauren Sánchez gelten seit Mai 2023 als verlobt

Die Sängerin Jewel (49) habe während der Party den Song "Legendary" zum Besten gegeben, den sie exklusiv für Bezos und Sánchez geschrieben habe. Bezos und Sánchez sind Medienberichten zufolge bereits seit Mai 2023 verlobt. Damals wurde die Moderatorin in Südfrankreich bei den Filmfestspielen von Cannes mit einem auffälligen Ring gesichtet. Gute Freunde seien bereits damals in die Hochzeitspläne eingeweiht worden. Einige Wochen später bestätigte Sánchez entsprechende Gerüchte.

Bereits im August wurde von einer Verlobungsparty auf der 500-Millionen-Dollar-Yacht von Bezos vor Italien berichtet. Auch damals waren zahlreiche Promis vor Ort, unter anderem Bill Gates (68), anwesend. Bezos war seit 1993 mit MacKenzie Scott (53) verheiratet. Die beiden haben vier Kinder, eine adoptierte Tochter und drei leibliche Söhne. Anfang 2019 wurde die Trennung bekannt gegeben, im April 2019 wurde die Scheidung rechtskräftig. Das Vermögen von Bezos wird aktuell auf ca. 150 Milliarden US-Dollar geschätzt. Damit wäre er nach Tesla-Boss Elon Musk (52, ca. 250 Mrd.) und dem französischen Unternehmer Bernard Arnault (74, ca. 170 Mrd.) der drittreichste Mensch der Welt.