Mit einer exklusiven Jacht-Party vor Positano sollen Jeff Bezos und Lauren Sánchez noch einmal offiziell ihre Verlobung gefeiert haben.

Amazon-Gründer Jeff Bezos (59) soll zu einer exklusiven Verlobungsparty auf seine 500-Millionen-Dollar-Jacht geladen haben. Drei Monate, nachdem er um die Hand von Journalisten Lauren Sánchez (53) anhielt, feierte das Paar nach US-amerikanischen Medienberichten mit VIP-Gästen wie Bill Gates (67).

Bill Gates kam mit Freundin auf die Jacht

Laut "Page Six" fand die Verlobungsparty am Mittwoch (2. August) im Hafen des italienischen Positano statt. Eine Quelle berichtete demnach, die Abendveranstaltung sei "intim" gewesen und nur eine "kleine Menschenmenge" anwesend. Zu den VIP-Gästen gehörten Bill Gates (67), der mit seiner Freundin Paula Hurd kam. Auf Fotos, die "Page Six" zeigt, unterhalten sich die beiden gut gelaunt mit anderen Gästen. Weiterhin an Bord gesichtet wurden auch Rupert Murdochs (92) Ex-Frau, die amerikanische Unternehmerin Wendi Deng (54), und die Film- und Fernsehproduzentin Fabiola Beracasa Beckman.

Im Mai soll Bezos nach fünfjähriger Beziehung um die Hand von Sánchez angehalten haben. Dabei steckte er ihr angeblich einen 20-Karat-Ring an den Finger. Berichten zufolge soll der Antrag ganz privat, nur in Anwesenheit des Paares, in Spanien stattgefunden haben. Anschließend brachen die beiden zu den Filmfestspielen in Cannes auf. Seitdem wurden sie häufiger an der französischen Küste gesehen, wo sie offenbar ihren Sommerurlaub genossen.

Jeff Bezos war vor seiner Beziehung mit Lauren Sánchez 25 Jahre lang mit MacKenzie Scott (53) verheiratet, mit der er vier Kinder hat. Sánchez hat drei Kinder aus früheren Beziehungen und war 13 Jahre lang mit dem Hollywood-Agenten Patrick Whitesell (58) verheiratet, bevor sie sich 2019 scheiden ließen.