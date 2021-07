Jenna Dewan hat einige Ideen rund um ihre kommende Hochzeit mit Steve Kazee. Ihre Tochter soll eine wichtige Rolle spielen.

Anfang 2020 haben sich Jenna Dewan (40) und Steve Kazee (45) verlobt, verheiratet sind die beiden Schauspieler bisher noch nicht. Denn es kam einiges dazwischen: Im März des vergangenen Jahres brachte sie ihren "kleinen Engel" Callum (1) zur Welt und dann kam der Lockdown wegen der Corona-Pandemie. Im Gespräch mit "The Knot" spricht Dewan nun über ihre Pläne für die Hochzeit.

Das Paar habe damals gar nicht die Chance gehabt, groß über seine Hochzeit zu sprechen, erzählt die Schauspielerin und Tänzerin, die zuvor mit Channing Tatum (41) verheiratet war, mit dem sie zudem ihre Tochter Everly (8) hat. Mit Kazee ist Dewan seit 2018 zusammen. Sie führt aus: "Einen Monat nachdem wir uns verlobt haben, bekam ich Callum und dann begann eine Woche später die Quarantäne." Die beiden hätten einfach bei allem eine Pause eingelegt. Sie sei sich aber sicher, dass sie wisse, wenn der richtige Zeitpunkt für die Hochzeit komme. Und das sei auch bei all den Details rund um die Zeremonie der Fall.

Tochter Everly soll Blumenmädchen werden

Dewan sei besonders das Wesentliche wichtig. Damit meint sie "uns, unsere Familie und eine großartige Zeit, wenn wir zusammen feiern". Sie könne sich etwa vorstellen, zusammen mit den Familien des Paares und einigen Freunden an einem besonderen Ort oder Urlaubsziel zu heiraten und zum Beispiel alle an einem Wochenende in Palm Springs zu vereinen. Das Paar habe noch "so viele Ideen", wichtig seien dabei besonders die "Gegenwart, Verbindung und Zusammengehörigkeit". Es soll wohl eine "kleine, intime Feier" werden. Dewan bevorzuge generell eine "bedeutungsvolle Zusammenkunft" im Gegensatz zu einer "verschwenderischen Party".

Evie, wie Dewan ihre Tochter liebevoll nennt, "würde mir niemals vergeben, wenn ich sie nicht das Blumenmädchen sein lasse", erzählt die 40-Jährige weiter. "Sie würde nie wieder mit mir sprechen - so viel bedeutet ihr das." Dewan möchte sich auf jeden Fall an die Tradition halten, ihre beiden Kinder in die Hochzeit mit einzubeziehen, genauso wie ihre Eltern. Auch an die verstorbene Mutter ihres Verlobten möchte sie während der Zeremonie denken. Auf welche Weise das geschehen soll, weiß Dewan aber offenbar bisher noch nicht. Sie und Kazee werden voraussichtlich ihre Eheversprechen selbst schreiben und jemand, der beiden viel bedeutet, soll die Trauung vornehmen. Generell soll es eher eine "spirituelle Zeremonie" werden und "natürlich" soll es danach auch eine Feier geben.