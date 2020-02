Jennifer Aniston: Diese Geburtstagsüberraschung ist geglückt

"Offenbar macht 51 ziemlich viel Spaß", schreibt Hollywood-Star Jennifer Aniston ("The Morning Show") anlässlich ihres Geburtstags auf ihrem inzwischen bereits 27,7 Millionen Abonnenten umfassenden Instragram-Account. Als erstes stechen allerdings die Fotos ins Auge, die die Schauspielerin veröffentlichte: Zwei Bilder zeigen sie in Posen, die ihren durchtrainierten Körper in den Fokus rücken. Dazwischen ist eine Schwarz-Weiß-Nahaufnahme ihres Gesichts zu sehen.

Entstanden sind die Bilder im Rahmen eines Fotoshootings für eine Coverstory im "Interview Magazine". Dass die neue Ausgabe ausgerechnet an ihrem Geburtstag erscheinen würde, wusste Aniston offenbar nicht. "Danke, 'Interview Magazine', für diese Geburtstagsüberraschung. Ich hatte keine Ahnung, dass das heute herauskommen würde. Ich bin stolz und fühle mich geehrt, mit diesem Cover zu feiern. Danke an das Interview-Team, das Frauen in jedem Alter feiert...", so ihr überschwänglicher Kommentar.

Ein besonderer Gruß an Sandra Bullock

Doch damit nicht genug. Es wird noch rätselhafter. Denn Jennifer Aniston bedankt sich in ihrem Post unter anderem bei Hollywood-Star Sandra Bullock (55, "Ocean's 8"): "Und danke an [...] und an meine Schwester von einem anderen Vater [Original: sister from another mister], Sandy Bullock, dass sie mit mir, über was auch immer zum Teufel wir geredet haben, gesprochen hat. Ich liebe dich so sehr", schreibt sie.

In ihrer Insta-Story bedankt sie sich zudem noch einmal "für alle Geburtstagsglückwünsche" bei ihren "süßen Freunden". In der Fotocollage sind unter anderem zu sehen: ihr Ex-Mann Justin Theroux (48), Komikerin Chelsea Handler (44) und Schauspielerin Kollegin Courteney Cox (55). Mit einem dritten Foto gratuliert sie Musikerin Sheryl Crow, die am 11. Februar ebenfalls Geburtstag feiert, diesmal den 58.

Dass Anistons aktuell circa neun Stunden alte Post bereits 6,1 Millionen Likes und 88.000 Kommentare eingesammelt hat, ist da nur wohl noch das Sahnehäubchen.