Jennifer Anistons Markenzeichen sind ihre langen, glatten Haare in verschiedenen Blond- und Caramel-Tönen. Jetzt hat sie sich in einem Video mit ergrauten Strähnen gezeigt.

Jennifer Aniston hat auf Instagram ein Video veröffentlicht, in dem sie sich mit grauen Haaren zeigt. Ihre Fans sind begeistert.

Ihre Haare gehören zu den berühmtesten in Hollywood. Seit Jennifer Aniston (54) in den 90er Jahren ihren Kult-Haarschnitt "The Rachel" trug, schwärmen Fans weltweit von ihren caramelblonden Strähnen. Jetzt hat sich die Schauspielerin auf Instagram in einem neuen, natürlichen Look gezeigt: In einem Video trägt sie graue Haare!

Die 54-Jährige preist in dem Clip einen neuen Repair-Conditioner an, den man nach dem Waschen einwirken lassen soll. Ihre Haare sind locker am Hinterkopf zusammengesteckt, vorne sieht man deutlich ihre weißgrauen Strähnen.

Anistons Follower sind begeistert: "Das steht Dir so gut!", kommentiert einer. Ein anderer schreibt: "Deine Haare sind ein Meisterwerk."

"Ich war nur ausgebrannt"

Die Schauspielerin trägt nicht nur ihre Haare in einem natürlicheren Ton, sie hat auch ihr tägliches Sportprogramm verändert. In einem Interview erklärte sie, dass sie früher viel zu hart trainiert und sich dadurch regelmäßig verletzt habe: "Ich war nur ausgebrannt und mein Körper gebrochen." Sowohl Crossfit als auch Boxen seien "zu aggressiv", so Aniston.

Stattdessen trainiere sie nun mit Hilfe der App "Pvolve": Ihr Workout sei deutlich sanfter und würde sie in die richtige Balance bringen, sagt sie. "Danach bin ich weder müde, noch habe ich Schmerzen."

SpotOnNews