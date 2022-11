Jennifer Gates erwartet ihr erstes Kind. Das hat die Tochter des Microsoft-Gründers Bill Gates auf Instagram verkündet.

Jennifer Gates (26), die älteste Tochter des Microsoft-Gründers Bill Gates (67), erwartet ihr erstes Kind. Das hat sie in einem gemeinsamen Instagram-Post mit Ehemann Nayel Nassar (31) an Thanksgiving (24. November) bekannt gegeben. "Dankbar", schreibt das Paar zu zwei Fotos, die Gates mit deutlichem Babybauch zeigen.

Babybauch deutlich zu erkennen

Beide Schnappschüsse wurden draußen aufgenommen. An eine Steinmauer gelehnt und mit einer grünen Wiese im Hintergrund, lächeln die werdenden Eltern auf dem ersten Foto in die Kamera. Währenddessen streichelte die 26-Jährige in einem fließenden, grünen Kleid ihren Babybauch. Auf dem zweiten Bild ist nur Gates zu sehen, wie sie nach unten blickt - auch auf diesem Foto hat sie die Hand schützend auf ihren Bauch gelegt.

Jennifer Gates und Nayel Nassar, die beide Springreiter sind, lernten sich auf der Reitbahn kennen. Im Januar 2020 verlobte sich das Paar im Skiurlaub. Im Oktober 2021 fand die Hochzeit auf ihrer Farm in Westchester County, New York, statt. Jennifer ist die Tochter von Bill und Melinda Gates (58), die 1994 geheiratet hatten. Neben ihr haben die beiden noch Sohn Rory (23) und Tochter Phoebe (20). Seit 2021 sind Bill und Melinda Gates geschieden.