Sie haben es getan! Ben Affleck und Jennifer Lopez sind verheiratet und setzen sowohl bei der Location, als auch den Looks auf Schlichtheit. Das waren JLos besonderen Kleider zur Hochzeit.

Jennifer Lopez und Ben Affleck haben geheiratet! Nachdem das Promi-Paar sein Liebes-Comeback nach 20 Jahren im Juli 2021 mit einem Instagram-Post bestätigte, läuten exakt ein Jahr später die Hochzeitsglocken für "Bennifer". Doch statt großem Fest blieb die Hochzeit nach Angaben des Paares klein und intim. Wie dazu Jennifers Wedding-Look aussah? Anders, als viele Fans vielleicht vermutet haben!

Wer auf ein pompöses Fest gehofft hatte, der wird bei den ersten Bildern von Jennifers Hochzeitskleid ein wenig enttäuscht. Ganz nach dem Motto" klassisch mit einem unerwarteten Twist" heiraten JLo und ihr Ben ohne großen Wirbel in einer Standard-Hochzeitskapelle in Las Vegas und entscheiden sich jeweils für Teile, die sie schon im Kleiderschrank haben. In ihrem Newsletter "On the JLo" verrät die Sängerin ihren Fans die besondere Bedeutung ihres ersten Kleides, das ersten Blick überraschend schlicht erscheint.

Diese besondere Bedeutung hat JLos erstes Hochzeitskleid

"Ich habe dieses Kleid seit so vielen Jahren und ich habe es immer wieder aufbewahrt, und jetzt trage ich es an meinem Hochzeitstag", beschreibt Lopez das eher schlichte, hochgeschlossene Kleid mit texturiertem Stoff, in dem sie sich erstmals als Braut zeigt. Es solle ein "Kleid aus einem alten Film" sein, verrät sie in einem Video ihres Hairstylisten Chris Appleton. Ihr Traumkleid: Ein klassisches, weißes Dress mit U-Boot-Ausschnitt, das verhältnismäßig brav erscheint.

Jennifer Lopez wechselt zu einem Zuhair Murad-Kleid

Doch Jennifer Lopez wäre nicht Jennifer Lopez, wenn sie nicht noch für einen echten Wow-Moment bei ihrer Hochzeit sorgen würde. In der Kapelle wechselt die Braut dann nämlich doch die Robe und schlüpfte in ein High-Fashion-Brautkleid des libanesischen Designers Zuhair Murad. Das ebenfalls weiße, schulterfreie Spitzenkleid fällt deutlich pompöser aus und besticht mit langen Ärmeln, einem herzförmigen Ausschnitt sowie einer Schleppe. Ein passender tief sitzender Schleier mit Spitzenbesatz rundet Jennifer Lopez’ besonderen Wedding-Look ab.

So sah Jennifer Lopez Wedding-Make-up aus

In Sachen Make-up setzt die Braut bei der Zeremonie in Las Vegas auf ihren typischen bronzefarbenen Glow, sanfte Smokey Eyes und pfirsichfarbene Nude-Lippen. Ihre Haare stylt Freund und Hair Artist Chris Appleton als voluminösen Half-Up-Do mit Locken. Ben Affleck orientiert sich an seiner neuen Ehefrau und stylt zum schlichten weißen Smoking ein passendes weißes Hemd und eine weiße Ansteckrose. Die Besonderheit beim Bräutigam: Wie das erste Kleid von Lopez ist auch der Hochzeitssmoking von Affleck keine Neuanschaffung, sondern direkt aus dessen Kleiderschrank, wie das Paar im "On the JLo"-Newsletter verrät.