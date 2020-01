Jennifer Lopez: Erster großer Auftritt im neuen Jahr

Das "Palm Springs International Film Festival" hat begonnen und lockte zahlreiche Topstars zu Jahresbeginn auf den roten Teppich. Darunter auch Jennifer Lopez (50, "Manhattan Queen"), die in Begleitung ihres Verlobten Alex Rodriguez (44) erschien. Die Sängerin und Schauspielerin präsentierte dabei eine spektakuläre Blumenrobe aus Satin mit breiter Schleppe von Richard Quinn.

Auf dem schulterfreien Kleid mit Midirock waren rosa Blüten und leuchtend grüne Blätter zu sehen. Dazu kombinierte Lopez spitze, pastellrosa High Heels und eine passende Clutch. Ihre Haare hatte die 50-Jährige zu einem voluminösen Dutt zusammengefasst. Rosa schimmernder Lidschatten, dunkle Mascara und glänzender Lipgloss sorgten für weitere farbliche Highlights.

Nächster großer Auftritt steht an

Schon bald könnte Jennifer Lopez einen weiteren großen Auftritt hinlegen. Bei den Golden Globes ist sie in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" für ihre Rolle in dem Film "Hustlers" nominiert. Die Preisverleihung findet am 5. Januar in Beverly Hills statt. In Palm Springs nahm sie für ihre Performance nun schon mal den Spotlight Award entgegen.