Mit anderen Stars hat Jennifer Lopez am New Yorker Times Square das neue Jahr begrüßt. Dabei verdrückte sie auch ein paar Tränchen.

Wie jedes Jahr - nur unter anderen Voraussetzungen - wurde auch am New Yorker Times Square wieder ins neue Jahr gefeiert. Stars wie der Rapper Pitbull (39) und Jennifer Lopez (51) traten auf, um das 2021 einzuläuten. Nachdem letztere zunächst ihren neuen Hit "In the Morning" performt hatte, wurde sie emotional.

"Wir haben es geschafft"

"2020 ist fast vorbei. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft", erklärte J.Lo. Sie müsse an ihren Auftritt beim Super Bowl mit Shakira (43) zu Beginn des Jahres zurückdenken - eine der größten Shows ihrer Karriere. An diesem Silvesterabend sei es "etwas anders", aber das sei in Ordnung.

Das vergangene Jahr habe die Menschen gelehrt, "für das dankbar zu sein, was wir haben. Und jeden Moment wertzuschätzen", erklärte Lopez mit Tränen in den Augen. "Wir haben zu viele verloren, zu viele. [...] Also werden wir heute Nacht leben! Wir werden es lieben, wir werden wieder tanzen. Und wir werden weiter träumen."