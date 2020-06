Jennifer Lopez: Sängerin ist offenbar zurück im Tonstudio

Jennifer Lopez (50, "Let's Get Loud") hat sich als Sängerin einen Namen gemacht, war zuletzt jedoch eher als Schauspielerin aktiv. Das soll sich nun offenbar wieder ändern. Via Instagram streute die 50-Jährige am Donnerstagabend erste Hinweise, wonach Fans womöglich bald mit neuer Musik von ihr rechnen könnten.

In Ledershorts am Mikrofon

Mehrere Bilder zeigen die Künstlerin im Tonstudio. Dazu schrieb sie: "Es ist Sommer und wir arbeiten an etwas sehr Heißem." Mehr verriet Lopez ihren rund 125 Millionen Followern vorerst nicht. Die Tatsache, dass sie in ihren Bildunterschriften zum Teil ins Spanische wechselt, lässt aber Raum für Spekulationen: Werden ihre puerto-ricanischen Wurzeln im neuen Projekt eine Rolle spielen? Fest steht, die 50-Jährige könne es "kaum erwarten, bis ihr zu hören bekommt, woran wir arbeiten".

Lopez' letztes Album "A.K.A." erschien im Juni 2014. Seither veröffentlichte sie noch die eine oder andere Single, konzentrierte sich vermehrt jedoch auf ihre Schauspielkarriere. So war sie unter anderem in der US-amerikanischen Krimiserie "Shades of Blue" sowie in den beiden Kinofilmen "Manhattan Queen" und "Hustlers" zu sehen. Für ein musikalisches Highlight sorgte sie im Februar 2020 gemeinsam mit Shakira (43) bei der Halbzeitshow des Super Bowl LIV in Miami.