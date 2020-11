Jennifer Lopez hat die Hüllen fallen lassen. Kaum zu glauben, dass diese Frau 51 Jahre alt ist.

Jennifer Lopez (51, "On The Floor") hat mit ihrem jüngsten Bild bei Instagram für eine riesige Überraschung gesorgt. Mit dem Bild, das sie am Mittwochabend veröffentlichte, bezweckt die Sängerin in erster Linie die Promotion ihrer neuen Single "In the Morning", die am Freitag (27. November) erscheint. Die Strategie: J.Lo lässt nackte Tatsachen sprechen.

Die Sängerin ist auf dem offiziellen Cover zur Single splitterfasernackt. In lasziver Pose verdeckt sie ihren Busen, der Po sowie die Muskeln der 51-Jährigen stechen jedoch sofort ins Auge. Es ist ein sehr natürlicher Look, den Lopez ihren Fans präsentiert. Das einzige Schmuckstück, das sie auf dem Foto trägt, ist ein funkelnder Diamantring.

Das Foto, eingefangen von den Modefotografen Mert Alas und Marcus Piggott, kommt bei Lopez' über 130 Millionen Followern an. Die Sängerin wird für ihren durchtrainierten Körper gefeiert und in den höchsten Tönen gelobt. Und während Kollegin Rita Ora (26, "Girls") die 51-Jährige als "Legende" bezeichnet, ist Influencer Riccardo Simonetti (27) sich jetzt schon sicher, dass das Aktcover zu "In the Morning" auf alle Fälle "ikonisch" werde.