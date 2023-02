Zum Geburtstag ihrer Zwillinge hat Jennifer Lopez ein Video geteilt, dass das Leben der Familie zeigt - inklusive Stiefpapa Ben Affleck.

Jennifer Lopez (53) feierte am 22. Februar den Geburtstag ihrer Kinder auf Instagram mit einem liebevoll geschnittenen privaten Video. Der Clip zeigt Bilder und Eindrücke aus dem Leben der mittlerweile 15-jährigen Zwillinge Emme Maribel Muniz und Maximilian David Muniz.

In den meisten Sequenzen ist auch die Sängerin zu sehen, wie sie ihre Kinder kuschelt, drückt und küsst, stolz mit ihnen auf der Bühne steht, durch die Welt reist, Urlaub macht. In manchen Bildern sieht man auch Ben Affleck (50), der seit fast zwei Jahren der Stiefvater der beiden ist: Bei einer Autofahrt hält er den schlafenden Maximilian in seinen Armen, auf einem anderen Foto sitzt die ganze Familie in einem Restaurant am Tisch.

Zu dem Video schreibt Lopez in der Bildunterschrift: "Alles Gute zum Geburtstag, meine wunderschönen, brillanten Kokosnüsse. Ich bin auf jede erdenkliche Weise so stolz auf euch. Ihr bringt so viel Freude und Glück in mein Herz und in meine Seele. Ich liebe euch für immer. Happy Birthday". Den Post garniert Lopez mit Emojis von Kokosnüssen, Herzen, Torten und dem Unendlich-Zeichen. Die musikalische Untermalung übernimmt passenderweise Taylor Swifts (33) Song "15".

Funktionierende Patchwork-Familie

Die Geburtstagskinder stammen aus der Ehe von Lopez mit dem Musiker Marc Anthony (54). Die zwei waren von 2004 bis 2011 verheiratet. Mit Affleck ist die Sängerin und Schauspielerin seit 2021 wieder zusammen, seit 2022 auch verheiratet.

Schon am Vatertag hatte sie auf Instagram ihr Lob für die Vaterqualitäten Afflecks ausgesprochen. Unter anderem schrieb sie, sie habe "noch nie einen konsequenteren, liebevolleren und selbstloseren Vater gesehen". Dies gelte nicht nur für seine eigenen Kinder, schrieb Lopez weiter. Der Schauspieler hat drei Kids mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (50).