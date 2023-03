Jennifer Lopez und Ben Affleck in Los Angeles.

Jennifer Lopez und Ben Affleck haben am Montag bei der Filmpremiere von "Air" einen ganz und gar verliebten Auftritt hingelegt.

Einmal mehr zeigen Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) der Öffentlichkeit, wie verliebt sie sind. Auf der Premiere von Afflecks neuem Film "Air: Der große Wurf" am Montagabend in Los Angeles konnten die Sängerin und der Filmproduzent kaum die Hände voneinander lassen. Das Ehepaar umarmte sich vor den Fotografen immer wieder innig, hielt Händchen und tauschte wilde Küsse aus.

Lopez warf sich für die Premierenfeier ihres Mannes in ein hautenges Couture-Kleid von Antonio Grimaldi, das durch einen neongrünen Rock und ein silbernes Paillettenoberteil mit langen Ärmeln bestach. Dazu kam eine ebenfalls silberne Clutch zum Einsatz. Ihre Haare stylte J.Lo zu einer schicken Hochsteckfrisur. Affleck kam im nachtblauen Anzug samt hellblauem Hemd und dazu passender Krawatte auf den roten Teppich.

Auch Matt Damon war in Los Angeles

Auch Afflecks Freund und Kollege Matt Damon (52) besuchte mit seiner Frau Luciana Barroso (46) die Veranstaltung. Damon spielt den Unternehmer Sonny Vaccaro in dem von Affleck inszenierten Sportfilm "Air: Der große Wurf", der am 6. April 2023 in die Kinos kommt. Das Drama erzählt die wahre Geschichte der legendären Air-Jordan-Sneaker. Neben der Regie verkörpert Affleck außerdem den Geschäftsmann Phil Knight. "Air" ist der erste Film von Artists Equity, der neuen Produktionsfirma von Affleck und Damon.

Der zweite Streifen von Artists Equity ist bereits in der Mache. In "Unstoppable" wird unter anderem Afflecks Frau Jennifer Lopez vor der Kamera stehen. Die beiden haben 2022 geheiratet.