Haben sich still und heimlich in Las Vegas das Jawort gegeben: Ben Affleck und Jennifer Lopez.

Genießen Jennifer Lopez und Ben Affleck nun gemeinsame Flitterwochen? Nach ihrer Hochzeit wurden sie nun Hand in Hand in Paris gesichtet.

Sind Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) nach ihrer überraschenden Hochzeit in Las Vegas nun doch in die Flitterwochen gereist? Zuletzt hieß es aus Insider-Kreisen, dass die beiden in Sachen Liebesurlaub noch keine Pläne geschmiedet hätten. Stattdessen wurde die Sängerin wenige Tage nach der Trauung wieder bei der Arbeit im Tanzstudio gesichtet. Jetzt liegen dem "People"-Magazin Bilder vor, die Lopez und Affleck Hand in Hand und in eleganten Abendlooks in Paris zeigen.

Die beiden sollen dem Bericht zufolge ein Restaurant in der Nähe der Prachtstraße Champs-Élysées besucht haben, nachdem sie zuvor mit einem Privatjet angereist waren. Lopez warf sich in ein rotes, bodenlanges Maxikleid mit V-Ausschnitt und langen Ärmeln. Ihre Haare stylte sie zu einer lockeren Hochsteckfrisur. Affleck trug einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und beiger Krawatte. Ob es sich bei dem Paris-Besuch wirklich um die Flitterwochen des frischvermählten Ehepaars handelt, ist bislang nicht offiziell bestätigt worden.

Las-Vegas-Hochzeit mit den Kindern

Lopez hat am vergangenen Sonntag (17. Juli) über ihren Newsletter "On The JLo", ihre Hochzeit mit Affleck in einer Kapelle in Las Vegas bekannt gegeben. Bei der Trauung seien laut J.Lo ihre und Afflecks Kinder dabei gewesen. Erst wenige Stunden vor der Hochzeit sei man nach Las Vegas geflogen und habe ohne Termin geheiratet. "Genau das, was wir wollten", so Lopez. Eine nicht näher genannte Quelle verriet dem "People"-Magazin im Anschluss, dass das Paar "noch eine größere Party" mit Freunden und Familie plane.

2001 lernten sich Lopez und Affleck bei gemeinsamen Dreharbeiten kennen. Im November 2002 verlobten sie sich, trennten sich jedoch im Jahr 2004. Affleck heiratete 2005 seine Kollegin Jennifer Garner (50), mit der er drei Kinder hat. 2018 folgte die Scheidung. 2004 heiratete J.Lo den Sänger Marc Anthony (53), mit dem sie gemeinsame Zwillinge hat. Ihre Beziehung ging 2014 in die Brüche. Seit letztem Sommer sind Affleck und J.Lo wieder ein Paar, im April 2022 verlobten sie sich.