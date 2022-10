Die US-Stars Jennifer Lopez und Ben Affleck feierten bei einem Fashion-Event am Donnerstag ihre Red-Carpet-Premiere als Ehepaar.

Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) betraten zum ersten Mal seit ihrer Hochzeit im Juli gemeinsam den roten Teppich. Für diese Premiere als Eheleute wählten die US-Stars die Modeveranstaltung "Ralph Lauren Spring 2023 Fashion Experience" am Donnerstag in San Marino, Kalifornien.

Die Sängerin und Schauspielerin präsentierte sich dabei in einem schwarzen, tief ausgeschnittenen und taillierten Kleid mit Nadelstreifen-Design. Dazu kombinierte sie ein Paar schwarze Christian-Louboutin-Heels und einen passenden Cowboyhut. Ihr hellbraunes Haar waren zu voluminösen Locken frisiert. Bronzelidschatten schimmerte auf ihren Augenlidern, die durch Kajal und Mascara stark betont wurden.

Der Regisseur und Schauspieler an Lopez' Seite trug eine anthrazitfarbene Wolljacke samt passender Krawatte, eine schmal geschnittene, schwarze Hose und ein passendes Hemd. Dazu glänzten Lederschuhe an seinen Füßen.

Hochzeit im Juli in Las Vegas

Im Juli hatten die beiden Stars in einer kleinen Zeremonie in der berühmten A Little White Wedding Chapel in Las Vegas, Nevada, geheiratet. Im August gab es dann noch eine mehrtägige Hochzeitsfeier mit Familien und Freunden, die mit einem Barbecue auf Afflecks Grundstück in Riceboro in der Nähe von Savannah im US-Bundesstaat Georgia endete.

Für Affleck, der drei Kinder - Tochter Violet (16), Tochter Seraphina (13) und Sohn Samuel (10) - aus seiner zehnjährigen Ehe (2005-2018) mit Jennifer Garner (50) hat, war es der zweite Gang vor den Traualtar. Lopez hat 14-jährige zweieiige Zwillinge - Emme und Maximilian - aus ihrer dritten Ehe mit Marc Anthony (54), die 2011 nach sieben Jahren endete.