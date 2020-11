Gute Nachrichten aus Chicago: Der R&B-Musiker Jeremih konnte nach seiner schweren Covid-19-Erkrankung die Intensivstation wieder verlassen.

Leichte Entwarnung im Fall der schweren Covid-19-Erkrankung des R&B-Sängers Jeremih (33, "Late Nights"). Wie das US-Portal "TMZ" meldet, liegt der Musiker aktuell nicht mehr auf der Intensivstation. Dies habe man aus Kreisen der Familie erfahren. In den letzten Tagen wurde vermeldet, dass Jeremih mit massiven Symptomen in eine Klinik eingeliefert und dort umgehend an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurde.

Nun befände er sich aber auf dem Weg der Besserung. Wie lange er noch in der Klinik in seiner Heimat Chicago bleiben muss und wie sein genauer Zustand derzeit ist, stehe bislang noch nicht fest. Zahlreiche Rapper, darunter auch 50 Cent, Meek Mill, Chance The Rapper oder Big Sean riefen in den vergangenen Tagen auf, dass ihre Fans Jeremih in ihre Gebete einschließen sollen.