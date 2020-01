Jesse Tyler Ferguson: Baby-Überraschung bei dem "Modern Family"-Star

Schauspieler Jesse Tyler Ferguson (44) hat in der "Late Late Show with James Corden" ein Geheimnis gelüftet: Der "Modern Family"-Star und sein Ehemann Justin Mikita (34) erwarten Nachwuchs. Im Juli 2020 soll das Baby auf die Welt kommen.

Es wird "ein Mensch"

Auf die Frage von Moderator James Corden (41), ob es ein Junge oder Mädchen werde, antwortete der Schauspieler schlicht, dass es "ein Mensch" sei. Er freue sich sehr. Weitere Details gab der 44-Jährige nicht bekannt. James Corden freute sich sichtlich über die Baby-Überraschung und gratulierte mit den Worten: "Ihr beide werdet die besten Eltern sein!"

Jesse Tyler Ferguson und Justin Mikita haben im Juli 2013 in New York geheiratet. Für beide ist es das erste Kind. Vor der Geburt steht Ferguson ein Abschied bevor. Nach elf Staffeln ist Schluss mit "Modern Family". Das Finale der Comedyserie, in der er seit Folge eins als Mitchell "Mitch" Pritchett zu sehen ist, wird in den USA am 8. April 2020 ausgestrahlt.