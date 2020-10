"Beverly Hills, 90210" war die Erfolgsserie der 90er Jahre. Das ist den Stars offenbar zu Kopf gestiegen, wie Jessica Alba nun verriet.

Vor ihrem Durchbruch mit der Serie "Dark Angel" war Jessica Alba (39) 1998 unter anderem auch in zwei Folgen der Erfolgsserie "Beverly Hills, 90210" zu sehen. Jetzt verriet die Schauspielerin, dass sie sich dort allerdings nicht willkommen gefühlt hatte. Die 39-Jährige sprach in der YouTube-Show "Hot Ones" über ihre damalige Rolle als schwangere Teenagerin Leanne und behauptete dabei, dass sie während ihrer Zeit am Set den Hauptdarstellern nicht in die Augen schauen durfte.

"Ich konnte nicht einmal Blickkontakt mit einem der Darsteller herstellen, was wirklich seltsam war, wenn man versucht, eine Szene mit ihnen zu machen", erklärte Alba. "Es hieß 'Du darfst keinen Blickkontakt mit einem der Darsteller haben oder du wirst vom Set geworfen", fügte sie hinzu.

Weitere Stars hatten kurze Auftritte

Alba spielte in der achten Staffel der Serie mit, zu den Hauptdarstellern zählten Jason Priestley (51, Brendan Walsh), Jennie Garth (48, Kelly Taylor), Ian Ziering (56, Steve Sanders), Brian Austin Green (47, David Silver), Tori Spelling (47, Donna Martin), Tiffani Thiessen (46, Valerie Malone), Joe E. Tata (84, Nat Bussichio) und Vincent Young (55, Noah Hunter). Neben Alba gehörten auch Schauspielerinnen wie Hilary Swank (46) oder Eva Longoria (45) zu den Stars, die in "Beverly Hills, 90210" kleine Auftritte hatten.