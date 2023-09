Jessica Chastain war in ihrem Paillettenkleid der Hingucker des Abends beim Filmfest in Venedig. Doch tagsüber trug sie Protestkleidung.

US-Schauspielerin Jessica Chastain (46) zeigte ihre Unterstützung für die SAG-AFTRA-Streiks während des Filmfestivals von Venedig, indem sie am Freitag ein schwarzes T-Shirt mit der weiß-gelben Aufschrift "SAG-AFTRA on strike" (Dt. "SAG-AFTRA im Streik") und dem Protest-Logo trug. Dazu kombinierte die Künstlerin einen hoch taillierten, maritim inspirierten Minirock. Das lange rote Haar war mit einem Mittelscheitel lässig frisiert.

Damit demonstrierte die 46-Jährige bei den 80. Internationalen Filmfestspielen von Venedig, dass sie die Grenze der Streikposten nicht überschreiten würde. In diesem Jahr haben nur eine Handvoll unabhängiger Produktionen die Erlaubnis, von ihren Stars beworben zu werden, darunter Jessica Chastain, die für ihren Film "Memory" werben durfte, sowie der "Ferrari"-Darsteller Adam Driver (39).

Funkelnder Star des Abends

Bei der Filmpremiere am Abend zogen ihre Stylisten und Make-up-Artists dann alle Register, um aus Jessica Chastain den Hingucker schlechthin auf dem roten Teppich zu machen. Die Schauspielerin glänzte in einem roségoldenen Paillettenkleid mit Kragen und tiefem V-Ausschnitt. Dazu trug sie Diamanttropfen-Ohrringe und eine Reihe von goldenen Ringen. Das Haar war zum Seitenscheitel frisiert und in lockere Hollywood-Wellen gelegt, das Make-up glamourös.

Der US-Star posierte zusammen mit dem mexikanischen Regisseur Michael Franco (44) und dem US-amerikanischen Co-Hauptdarsteller Peter Sarsgaard (52) für die Fotografen.