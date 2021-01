Jessica Szohr schwebt im Babyglück: Der "Gossip Girl"-Star machte via Instagram die Geburt ihrer ersten Tochter öffentlich.

Tolle Neuigkeiten von US-Schauspielerin Jessica Szohr (35)! Wie das "Gossip Girl" selbst via Instagram bekannt gab, wurde sie am Montag, den 11. Januar zum ersten Mal Mutter: "Wir haben unserer Familie um etwas besonders Süßes erweitert und geben unserer Reise eine neue Richtung." Der Name ihres Mädchens: Bowie Ella Richardson. Im Oktober ließ Szoh verlautbaren, von ihrem Lebensgefährten Brad Richardson schwanger zu sein. Seitdem postete sie immer wieder Bilder ihres Babybauchs.

Die Schwangerschaft sei eines der schönsten Erfahrungen ihres Lebens gewesen: "Einen Menschen zu erschaffen, der in unseren Augen absolut perfekt ist und ein Gefühl in mein Herz gebracht hat, von dem ich nicht wusste, dass es existiert, ist unbeschreiblich." Szohr wurde bekannt durch ihre Rolle der Vanessa Abrams in der Serie "Gossip Girl" an der Seite von Blake Lively (32), Leighton Meester (34) und Co.