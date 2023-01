Sängerin Jessie J wird Mutter. Sie hat ihren Followern in einem emotionalen Beitrag auf Instagram verraten, dass sie ein Baby erwartet.

Jessie J (34) erwartet ein Baby. Die britische Sängerin verkündete ihre Schwangerschaft in einem emotionalen Instagram-Video, unterlegt mit ihrem Song "Sunflower". "Ich bin so glücklich und ängstlich, das endlich zu teilen", schrieb sie dazu. Sie zeigt auf Instagram ihren positiven Schwangerschaftstest sowie verschiedene Babybauch- und Ultraschall-Aufnahmen. Die 34-Jährige, die in der Vergangenheit eine Fehlgeburt verkraften musste, bat ihre Follower zudem: "Bitte seid nett zu mir." Zahlreiche Fans und prominente Kolleginnen wie unter anderem Ellie Goulding (36), Ruby Rose (36) oder Kelly Rowland (41) gratulieren in den Kommentaren zu dem Beitrag.

Erst im November 2022 hatte Jessie J sich in einer herzzerreißenden Instagram-Story an den Schicksalsschlag ein Jahr zuvor erinnert. "Heute vor einem Jahr wurde mir gesagt, dass mein Baby keinen Herzschlag mehr hat", begann sie ihren Post. Mittlerweile könne sie die Geschichte zwar erzählen, "ohne zu weinen", doch der schwere Verlust tue "immer noch weh". Gleichzeitig erklärt die 34-Jährige, dass sie die niederschmetternde Erfahrung auch "Stärke, Weisheit, Empathie und Dankbarkeit" gelehrt hätte.