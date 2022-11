First Lady Jill Biden ließ für die weihnachtliche Dekoration im Weißen Haus 77 Bäume aufstellen, 83.615 Weihnachtslichter gehören dazu.

Das Thema der Weihnachtsdekoration des Weißen Hauses, ausgewählt von First Lady Jill Biden (71), lautet 2022 "We the People" ("Wir, das Volk"), die ersten Worte der amerikanischen Verfassung. "Für die diesjährige Weihnachtszeit im Weißen Haus hoffen wir, den Geist einzufangen, der in der Idee von Amerika verkörpert ist: We the People", erklärte die Ehefrau von US-Präsident Joe Biden (80) dazu.

US-Medienberichten zufolge haben über 150 Freiwillige eine ganze Woche lang daran gearbeitet, das Weiße Haus für die Festtage zu dekorieren. Insgesamt umfasst die Weihnachtsausstellung des Amtssitzes in Washington 77 Bäume und 83.615 Weihnachtslichter. An der Nord- und Südfassade des Weißen Hauses hängen außerdem 25 weihnachtliche Kränze. Mehr als 50.000 Besucher werden erwartet.

Hund und Katze mit eigenen Strümpfen

Im Bankettsaal tragen die Strümpfe am Kamin die Namen der Enkelkinder der Bidens. Erstmals gibt es einen Strumpf für Peter Neal (25), den Biden-Enkelin Naomi (28) Mitte November geheiratet hat. Auch die Haustiere der Bidens, Hund Commander und Katze Willow, haben ihren Weihnachtsstrumpf.

SpotOnNews