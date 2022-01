Wie er erst jetzt verriet, infizierte sich Jimmy Fallon kurz vor Weihnachten mit Corona - obwohl er geimpft und geboostert war.

Erst hatte er gemeinsam mit Sängerin Ariana Grande (28) und Rapperin Megan Thee Stallion (29) das Corona-Weihnachtslied "It Was A... (Masked Christmas)" aufgenommen, dann erwischte es ihn selbst. Kurz vor den Feiertagen erkrankte Jimmy Fallon (49) an Corona.

Das verkündete der Late-Night-Talker jetzt via Instagram. Dort enthüllte er auch, dass er voll geimpft und geboostert war. Dadurch hatte der Comedian aber auch nur leichte Symptome.

Jimmy Fallon postete ein Bild von ihm aus dem Testraum seines Haussenders NBC und schrieb: "Hallo Leute, am ersten Tag unserer Weihnachtspause wurde ich positiv auf Covid getestet. Ich war geimpft und geboostert, weshalb ich das Glück hatte, nur leichte Symptome zu haben."

Jimmy Fallon: Dank an NBC und das Gesundheitssystem

Der Komiker dankte den Verantwortlichen bei NBC, dass sie die Testmaßnahmen am Arbeitsplatz so ernst genommen haben. Und er würdigte die Mitarbeiter im Gesundheitssystem im Allgemeinen. "Vielen Dank an die Ärzte und Krankenschwestern, die rund um die Uhr so hart arbeiten, damit alle geimpft werden".

Stars wie Reese Witherspoon (45) hinterließen neben dem Post Genesungswünsche. Als Reaktion darauf verriet Fallon, dass er mittlerweile wieder fit sei. Nach der Winterpause arbeite er auch schon an neuen Ausgaben seiner "Tonight Show".