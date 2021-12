Jimmy Fallon, hier auf einem Event in New York.

Der US-Moderator Jimmy Fallon hat ein Weihnachtslied mit Corona-Thematik zusammen mit Ariana Grande und Megan Thee Stallion veröffentlicht.

Mariah Carey und Wham! haben es gerade erst wieder mit ihren Klassikern "All I Want For Christmas Is You" und "Last Christmas" an die Spitze der deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, geschafft. Moderator und Komiker Jimmy Fallon (47) möchte nun mit einem eigenen Weihnachtssong auftrumpfen. Dafür hat er auch zwei Stars mit an Bord.

Fallon hat auf YouTube das Video zu seinem Lied "It Was A...(Masked Christmas)" veröffentlicht. An der Seite des Moderators sind Sängerin Ariana Grande (28) und Rapperin Megan Thee Stallion (26) zu sehen und zu hören. Doch nicht nur das Trio an sich ist ungewöhnlich. In dem Weihnachtslied geht es auch um das Fest während der Corona-Pandemie.

"Wir werden uns für einen Booster anstellen"

In dem Lied und dem witzig aufbereiteten Clip heißt es unter anderem: "Es war ein maskiertes Weihnachten, wir sind im Haus geblieben. Wir haben unsere Nase und unseren Mund bedeckt. Aber es ist Weihnachtszeit und wir werden uns für einen Booster anstellen." Ernst nehmen sollte man allerdings nicht alles an dem Song. So besingen die drei unter anderem, einfach alles mit Desinfektionsmittel zu überziehen - auch das Weihnachtsmahl.

Er könne nicht glauben, dass ein Song von ihm im Radio laufe, schrieb Fallon bei Twitter. Und er könne es auch nicht fassen, dass er in einem Musikvideo neben Grande und Megan Thee Stallion zu sehen sei.