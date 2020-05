Joaquin Phoenix: Er soll Captain Hook im "Peter Pan"-Remake spielen

Oscar-Preisträger Joaquin Phoenix (45, "Walk The Line") hat offenbar eine neue Rolle an Land gezogen. In einer Neuauflage des Disney-Klassikers "Peter Pan" soll er den Bösewicht Captain Hook verkörpern, wie unter anderem die Comic-Spezialisten von "CBR" bereits berichteten. Dem Bericht zufolge soll der Film unter dem Titel "Peter Pan und Wendy" in die Kinos kommen.

Um die Rolle glaubhaft darstellen zu können, soll Phoenix laut "Bild am Sonntag" inzwischen Fechtunterricht nehmen. Außerdem soll er an seinem Körper arbeiten. Schließlich hatte der Schauspieler für seine Oscar-prämierte Darstellung des 'Jokers' im gleichnamigen Film stark an Gewicht verloren. Nun soll er rund 20 Kilogramm zunehmen müssen - weshalb der überzeugte Vegetarier seine Essgewohnheiten umgestellt habe.

Margot Robbie als Tinker Bell

Neben Joaquin Phoenix soll auch Margot Robbie (29, "The Wolf of Wall Street") eine Rolle angeboten bekommen haben - und zwar die der niedlichen Fee Tinker Bell. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings auch hier noch aus.

"Peter Pan und Wendy" reiht sich damit in die Liste der kommenden Disney-Remakes ein. Als Regisseur soll David Lowery (39) fungieren, der zusammen mit Toby Halbrooks auch für das Drehbuch verantwortlich ist. Wann die Dreharbeiten starten, ist bisher nicht bekannt.