Zu Jahresbeginn haben 55 gesetzliche Krankenkassen ihren Zusatzbeitrag erhöht. Bist du auch betroffen? Dann kannst du bist Ende Januar dein Sonderkündigungsrecht in Anspruch nehmen und wechseln.

Die Mehrzahl der gesetzlichen Krankenkassen haben zum Jahreswechsel ihren Zusatzbeitrag erhöht – weitere könnten folgen. Wird der Beitrag erhöht, kannst du dein Sonderkündigungsrecht in Anspruch nehmen und bis Ende des Monats kündigen, um zu einer anderen Krankenkasse zu wechseln, die günstiger ist und dir mehr zusagt.

Doch sich im dichten Krankenkassendickicht zurechtzufinden, ist mühsam. Diese Arbeit hat uns glücklicherweise "Finanztip" abgenommen und die vier besten bundesweit zugänglichen Krankenkassen gekürt. "Finanztip" ist unabhängig und gehört zur gemeinnützigen Finanztip Stiftung, die den Auftrag hat, die Finanzbildung in Deutschland zu fördern.

Die 4 Kassen mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis

Die Krankenkassenbeiträge sind nicht der einzige Weg, um bei der gesetzlichen Krankenversicherung zu sparen. Nimmst du Extras wie Sportkurse oder die professionelle Zahnreinigung in Anspruch, und deine Kasse beteiligt sich an den Kosten, kannst du ebenfalls sparen. In die Untersuchung von Finanztip ist daher nicht nur die Beitragshöhe eingeflossen, sondern auch welche Zusatzleistungen eine Kasse anbietet, welche Vorsorgeuntersuchungen sie bewilligt und wie gut das Leistungsverhalten ist. Anhand der Kriterien "Service, Zähne, Vorsorge, Familie, alternative Heilmethoden, Bonus, Beitrag und Transparenz" hat Finanztip die Kassen untersucht und die folgenden vier bundesweit zugänglichen Anbieter mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis gekürt:

HKK (Handelskrankenkasse)

TK (Techniker Krankenkasse)

HEK (Hanseatische Krankenkasse)

Energie-BKK

Die günstigste Kasse in deinem Bundesland

In jedem Bundesland gibt es aber noch weitere Krankenkassen, denen man beitreten kann, sofern man dort wohnt oder arbeitet. Eine Liste der günstigsten Krankenkassen pro Bundesland findet ihr hier.

Übrigens: Der allgemeine Kran­ken­kas­senbeitrag liegt derzeit bei 14,6 Prozent des Bruttoeinkommens, hinzu kommt ein Zusatzbeitrag, der je nach Anbieter variiert. Gut zu wissen: Deine Krankenkasse muss dir nicht mitteilen, wenn sie ihren Zusatzbeitrag erhöht – um zu erfahren, ob deine dazuzählt oder nicht, musst du dich selbst informieren, etwa auf der Website deiner Kasse.