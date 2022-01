Sie wissen nicht, was Sie am liebsten machen wollen? Dann finden Sie es heraus! Hilfreich ist es, dafür einen Blick in die Zukunft zu werfen. Nehmen Sie sich einen Zettel und überlegen Sie sich Antworten auf die Frage: Wie will ich in 20 oder 30 Jahren leben und arbeiten? Schreiben Sie unbedingt alles auf, was Ihnen in den Sinn kommt - große und kleine Punkte.



Überlegen Sie dann, welche fünf wichtigsten Lebensziele in Ihrer Sammlung stecken, und notieren Sie sie auf einem leeren Blatt. Denken Sie an Ihre jetzige Situation: Wie können Sie heute damit beginnen, die Saat für Ihre Ziele zu legen? Was davon ist heute schon - wenn auch vielleicht nur teilweise - machbar? Was innerhalb des nächsten Jahres und was in den Jahren darauf? Auch kleine Schritte können das Fundament für große Ziele sein! Machen Sie sich dann einen Zeitplan, wann genau Sie welche Schritte gehen und wann Sie welches Ziel erreicht haben wollen.



Tipp: Wenn Sie nicht weiterkommen, hilft es vielleicht, sich mit einer guten Freundin zusammenzusetzen, die Sie und Ihre Interessen und Träume gut kennt.