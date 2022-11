Joe Biden ließ nicht nur seine Enkelin im Weißen Haus heiraten, der stolze Opa gratulierte ihr danach auch noch auf Instagram dazu.

US-Präsident Joe Biden (80) hat am Samstag (19. November) im Weißen Haus die Hochzeitsgäste für die Vermählung seiner Enkelin Naomi Biden (28) begrüßt. Die Tochter seines Sohnes Robert Hunter Biden (52) und Peter Neal (25) gaben sich in dem offiziellen Regierungssitz des Präsidenten das Jawort. Die beiden arbeiten als Anwälte.

Der stolze Opa und seine Frau Jill Biden (71) ließen es sich nicht nehmen, dem frisch angetrauten Paar zu gratulieren. Auf Instagram posteten die beiden ein gemeinsames Bild mit der Braut und dem Bräutigam. Joe Biden steht links neben der 28-Jährigen. Genauso wie ihr Ehemann trägt er einen blauen Anzug. Die Braut trägt ein zauberhaftes Hochzeitskleid aus Spitze. Dazu kombinierte sie Perlenohrringe und einen langen Schleier. Auf dem Foto hält sie den Brautstrauß in ihren Händen. Die First Lady hat sich beim Bräutigam eingehakt und sich für einen Mantel in Petrol entschieden. An ihrem Handgelenk ist ein Armband aus Blumen zusehen, das zum Strauß der Braut passt.

Joe Biden: Großvater und Präsident

Dazu schreiben der Präsident und die Lehrerin: "Herzlichen Glückwunsch, Naomi und Peter! Wir lieben euch." Es war das erste Mal, dass die Enkelin eines Präsidenten in dem berühmten Gebäude in Washington D.C. heiraten durfte. Nach Angaben des Weißen Hauses gaben sich Neal und Biden um 11.00 Uhr auf dem Süd-Rasen des Weißen Hauses in Anwesenheit von rund 250 Gästen das Jawort.

Für den US-Präsidenten und die First Lady sei es eine Freude gewesen zusehen, wie Naomi heranwuchs, entdeckte wer sie ist und sich ein so unglaubliches Leben aufbaute. "Wir sind stolz darauf, dass sie sich für Peter als Ehemann entschieden hat", sagten sie. Es sei den beiden eine Ehre, ihn in ihrer Familie willkommen zu heißen. "Wir wünschen ihnen Tage voller Lachen und eine Liebe, die mit jedem Jahr größer wird", hieß es auf der Webseite des Weißen Hauses.

Für Joe Biden ist es nur einer von zwei feierlichen Anlässen an diesem Wochenende. Am Sonntag (20. November) ist der Präsident 80 Jahre alt geworden.