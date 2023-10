Auch im Weißen Haus geht es gruselig zu. US-Präsident Joe Biden und Ehefrau Jill hatten am Montagabend viel Spaß bei ihrem Halloween-Event.

Gruselspaß im Weißen Haus: US-Präsident Joe Biden (80) und First Lady Jill Biden (72) haben am Montagabend Kinder und Familien zu einer Halloween-Veranstaltung bei sich begrüßt. Besonders die Frau des US-Präsidenten zeigte sich gut gelaunt und in voller Halloween-Manier bei dem Event, wie mehrere Fotos auf Instagram zeigen.

Gruseliger Lesespaß für Familien

Der Präsident und seine Frau verteilten Bücher und Süßigkeiten an Schüler der lokalen Schulen und Familien des Militärs. Die First Lady war selbst lange Zeit als Lehrerin tätig, deswegen schuf sie das Motto "Hallo-Read". Dieses sollte die Familien dazu ermutigen, "eine Taschenlampe zu schnappen, ihr Lieblings-Halloween-Buch auszusuchen und den gruseligen Nervenkitzel beim gemeinsamen Lesen zu genießen".

First Lady genießt die Halloween-Stimmung

Das Weiße Haus erstrahlte bei dem Event in gruseliger Halloween-Dekoration. Besonders Jill Biden schien das Halloween-Ambiente zu genießen und passte ihr Outfit an: Sie hatte ein graues, langärmeliges Kleid an und trug dazu Sneaker und ein paar Katzenohren. Außerdem ließ sie sich ein Katzen-Make-up ins Gesicht malen.

Etwa 8.000 Gäste wurden vom Weißen Haus erwartet, wie der offiziellen Website zu entnehmen ist. Auch zahlreiche Ministerien und Behörden nahmen an der Veranstaltung teil und halfen beim Verteilen der Leckereien und des Lesestoffs. Außerdem fanden gruselige Lesungen statt.