König Charles III. hat US-Präsident Joe Biden vor Schloss Windsor empfangen. Es war das erste Treffen der beiden Männer seit der Krönung.

US-Präsident Joe Biden (80) und König Charles III. (74) haben sich auf Schloss Windsor getroffen.

Mit militärischen Ehren, der US-Hymne und der britischen Nationalhymne war Biden von dem Monarchen vor der beeindruckenden Kulisse des Schlosses empfangen worden. Biden trug dabei einen königsblauen Anzug, Charles einen etwas helleren Nadelstreifenanzug.

Klimaschutz-Gespräche bei einer Tasse Tee

Die beiden Männer begrüßten sich mit Handschlag und scherzten offenbar gut gelaunt miteinander. Danach posierten sie im Großen Korridor von Schloss Windsor. Das anschließende Gespräch fand bei einer Tasse Tee statt. Unter anderem soll es dabei um den Klimaschutz gegangen sein.

Bilder des Treffens wurden auch auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Königsfamilie geteilt. "Willkommen in Großbritannien" heißt es dort etwa zu einer Verlinkung des US-Präsidenten.

Es war das erste Treffen von Joe Biden und König Charles seit dessen Krönung, zu der der Präsident nicht erschienen war. Stattdessen hatte Bidens Ehefrau Jill (72) als Gast teilgenommen.

Biden wird Dienstag und Mittwoch am NATO-Gipfel in Litauen teilnehmen. Vor dem Treffen mit dem König hatte er bereits den britischen Premierminister Rishi Sunak (43) in London getroffen.

SpotOnNews