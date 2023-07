Wollte Joe Manganiello ein Baby und Sofía Vergara nicht? Die Zeichen verdichten sich, dass der Kinderwunsch der Grund für die Scheidung ist.

Führte eine unterschiedliche Zukunftsplanung zur Trennung von Joe Manganiello (46) und Sofía Vergara (51)? Nach rund acht Jahren Ehe reichte der "Magic Mike"-Star diese Woche die Scheidung ein. Offiziell wegen "unüberbrückbarer Differenzen", so steht es zumindest in den offiziellen Papieren. Wie zunächst das "People"-Magazin berichtete, sollen die beiden geteilter Meinung in Sachen Familienplanung gewesen sein. Auch "Page Six", das Klatschportal der "New York Post", berichtet nun, dass Manganiellos Kinderwunsch der wahre Grund für das Liebes-Aus gewesen sei. Dabei bezieht sich das Portal auf einen Insider.

Demnach habe er unbedingt ein Kind mit Vergara haben wollen, sie hätte daran aber kein Interesse gehabt. Die "Modern Family"-Schauspielerin hat bereits ein Kind aus ihrer ersten Ehe mit Joe Gonzalez. Ihr Sohn Manolo ist mit seinen 31 Jahren mittlerweile erwachsen. Manganiello hingegen ist bislang noch kinderlos.

Zur Hochzeit hätte sich Sofía Vergara noch Kinder vorstellen können

Laut dem neuen Bericht von "Page Six" habe Vergara zum Zeitpunkt der Hochzeit im Jahr 2015 noch offen dem Thema gegenübergestanden, sie habe sich damals durchaus ein weiteres Kind vorstellen können. Ein Insider habe jetzt jedoch erzählt, dass sich der Wunsch nach Kindern bei Manganiello in den letzten Jahren immer mehr verstärkt habe. Wann Vergara die Entscheidung traf, keine Babys mehr in die Welt setzen zu wollen, ist bislang nicht bekannt.

Am Montag, dem 17. Juli, gab das Paar in einer gemeinsamen Erklärung bekannt, dass man sich dazu entschieden habe, die Ehe zu beenden. In dem Statement heißt es: "Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen. "Als zwei Menschen, die einander sehr lieben und füreinander sorgen, bitten wir höflich um Respekt für unsere Privatsphäre, während wir durch diese neue Phase unseres Lebens navigieren."

SpotOnNews