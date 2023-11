Joe und Jill Biden sind seit 46 Jahren verheiratet. Dabei war eine Hochzeit am Anfang in weiter Ferne.

Die First Lady mochte seinen Kleidungsstil erst gar nicht

Der Kleidungsstil von Joe Biden hätte fast seine zweite Ehe verhindert. Zumindest fand seine Jill ihn erstmal viel zu schick.

Seit 1977 hält die Ehe von US-Präsident Joe Biden (80) und seiner Jill (72). Dabei sah es zunächst gar nicht danach aus, als könne eine lange, glückliche Beziehung entstehen, wie die First Lady jetzt verraten hat.

Denn sie fand seinen Stil beim Kennenlernen im Jahr 1975 alles andere als toll. Bei einer Spendenaktion für ihren Mann im Lotos Club der Upper East Side erzählte die 72-Jährige laut "Page Six": "Es waren die 70er, es waren Vietnam, Perlenschnüre und Bürgerrechte. Meine Haare und die der meisten Männer, mit denen ich damals ausging, reichten bis zur Taille. Erinnern Sie sich, was Sie damals trugen? Clogs, Schlaghosen, Batikhosen."

Joe Biden jedoch wählte für das erste Treffen ein gänzlich anderes Outfit. Dann "wurde ich eines Tages aus heiterem Himmel zu einem Date einegladen und an diesem Abend stand ein hübscher junger Senator vor meiner Tür", schilderte sie und verriet, dass er ihr eigentlich viel zu schick war: "Ich warf einen Blick auf seinen perfekten Anzug und seine Lederhalbschuhe und dachte: 'Gott sei Dank, es ist nur ein Date!'"

An diesem Abend hätte sie wohl nicht gedacht, dass sie eine längere Zukunft mit Joe Biden haben würde. Weiter offenbarte sie, dass sie sich Zeit ließ, bis sie einer Heirat zustimmte: "Nun, aus einem Date wurde schließlich ein Heiratsantrag. Und okay, wenn ich ganz ehrlich bin, waren es fünf Vorschläge, denn das war nicht Teil meines Plans."

"Wusste, dass es für immer sein musste"

Ihr Zögern habe auch mit seiner familiären Situation zu tun gehabt: "Darüber hinaus stand nicht nur mein Herz auf dem Spiel... wie viele von Ihnen wissen, wurden Jahre zuvor Joes Frau Neilia und seine kleine Tochter bei einem Autounfall getötet." Biden wurde 1972 verwitwet und alleinerziehender Vater der Söhne Beau und Hunter. Nach all dem, was die Jungen verloren hatten, "wusste ich, dass es für immer sein musste, wenn ich zu Joe Ja sagte", meinte die First Lady. "Irgendwann wurde mir klar, dass meine Liebe zu Joe und den Jungs alle Ängste, die ich hatte, überwog, und ich sagte ja. Und hier sind wir 46 Jahre später."

Im Sommer 1977 heiratete das Paar in New York, vier Jahre später kam die gemeinsame Tochter Ashley (42) zur Welt.