Jörg Pilawa: Wie geht es für den Moderator im Jahr 2020 weiter?

"Ich habe das Gefühl, dass sich wahnsinnig viel ändern wird", sagt Jörg Pilawa (54, "Pilawas Allgemeinwissen"). Er steht im Jahr 2020 vor einer großen Wahl: Sein Vertrag mit der ARD läuft im Dezember 2020 aus. Dann müsse er sich fragen: "Will ich das in dieser Schlagzahl weitermachen? Das kann ich definitiv verneinen", erklärte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Der TV-Moderator sagte zudem: "Ich habe durch die 'NDR Talk Show' wieder wahnsinnig Spaß am Talken bekommen. Ich könnte mir vorstellen, mich da noch mehr reinzuknien."

Pilawa ist besonders für seine zahlreichen Quizshows im Ersten bekannt, darunter "Ich weiß alles!" und "Quizduell". Mittlerweile moderiere Pilawa "nur noch 100 Sendungen im Jahr, nicht mehr 220". Alle Shows würden in Hamburg produziert - dadurch sei er jeden Tag zu Hause. Zum Thema Kürzertreten erklärt er aber auch, dass er am Ende "nicht nur Moderator sei, sondern auch Produzent". Pilawa habe "20 Angestellte, mit denen ich teilweise seit 20 Jahren zusammenarbeite. Für die habe ich eine Verantwortung".