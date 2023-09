Ein prominentes Gesicht übernimmt die Geschicke im Münchner "Polizeiruf 110". Das waren bisher die größten Rollen der von Johanna Wokalek.

Johanna Wokalek (48) ist Cris Blum, die neue Ermittlerin in der Münchner Ausgabe der beliebten Krimireihe "Polizeiruf 110". Die gebürtige Freiburgerin hat am Sonntag, dem 17. September, in der Folge "Little Boxes" ihren ersten Einsatz als Hauptkommissarin in der bayerischen Landeshauptstadt. Bisher trat Wokalek vor allem als Darstellerin in großen deutschen Film- und Kinoproduktionen in Erscheinung. Das sind ihre bis dato berühmtesten Rollen:

"Hierankl" (2003)

Ihren Durchbruch feierte Wokalek im Jahr 2003 dank ihres Engagements im modernen Heimatfilm "Hierankl". Für ihre Rolle der Hauptfigur Lene wurde die in Paris lebende Mutter eines Sohnes sogar mit dem Bayerischen Filmpreis als Beste Darstellerin ausgezeichnet. Der Film erhielt zahlreiche weitere Ehrungen, wie zum Beispiel den Adolf-Grimme-Preis oder den Förderpreis Deutscher Film. Für Wokalek bedeutete ihr damaliger Erfolg der Startschuss in eine sehr vielversprechende Schauspielkarriere.

"Barfuss" (2004)

An der Seite von Til Schweiger (59) spielte sich Wokalek ein Jahr nach ihrem ersten Meilenstein in die Herzen eines noch breiteren und vor allem jüngeren Publikums. In dem tragikomischen Liebesfilm "Barfuss" verkörperte sie die psychisch kranke Leila, die eine besondere romantische Beziehung zum Rebellen Nick Keller (Schweiger) entwickelt. Wokalek wurde für ihre Darbietung von zahlreichen Kritikern gefeiert und war endgültig in der ersten Riege der deutschsprachigen Darstellerinnen angekommen.

"Der Baader Meinhof Komplex" (2008)

In dem deutschen Kino-Geschichtsepos "Der Baader Meinhof Komplex", der die Geschichte der linksextremistischen Terrorbande Rote Armee Fraktion nahezu originalgetreu nacherzählt, schlüpfte Wokalek in die Rolle der entscheidend beteiligten Gudrun Ensslin (1940-1977). Filmemacher Bernd Eichinger (1949-2011) versammelte damals das Who-Is-Who der deutschen Schauspielszene vor der Kamera: Neben Wokalek sind dort unter anderem auch Martina Gedeck, Jan Josef Liefers, Moritz Bleibtreu, Bruno Ganz, Tom Schilling oder Heino Ferch zu sehen. Der Film erhielt sogar eine Nominierung für den Oscar als bester fremdsprachiger Film.

"Die Päpstin" (2009)

Ein Jahr später wirkte Wokalek in dem gefeierten Sönke-Wortmann-Historiendrama "Die Päpstin" mit, der für den internationalen Markt produziert wurde. In der Romanverfilmung übernahm sie einmal mehr die Hauptrolle und hauchte der einst angeblich sogar real existierenden Päpstin Johanna Leben ein, die einer Legende nach gegen Ende des 11. Jahrhunderts amtiert haben soll. In dem Drama spielten unter anderem auch die Hollywood-Ikone John Goodman (71) oder "Der Herr der Ringe"-Star David Wenham (57) an der Seite von Wokalek.

"Landgericht - Geschichte einer Familie" (2018)

2018 verkörperte Johanna Wokalek in dem ZDF-Zweiteiler "Landgericht - Geschichte einer Familien" gemeinsam mit ihrem Kollegen Ronald Zehrfeld (46) ein jüdisches Ehepaar während der NS-Herrschaft. Auch für diese Darstellung wurde Wokalek einmal mehr von weiten Teilen der Kritik gefeiert. Gemeinsam mit Zehrfeld heimste sie für ihre Leistung auch standesgemäß einen Grimme-Preis ein.