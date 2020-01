Johannes Haller: Er äußert sich zu seinem aktuellen Gefühlszustand als Single

Zum Jahresende 2019 gab Johannes Haller (31) die Trennung von Yeliz Koc (26) bekannt. Während sie das Aus ihrer Liebe in Deutschland verarbeitet, lenkt sich Haller aktuell in Kapstadt ab. In seiner Instagram-Story erklärt der 31-Jährige, wann die Entscheidung zur Trennung fiel und wie es ihm nun damit geht.

"Wir haben vor Weihnachten schon gemerkt, dass unsere Beziehung gescheitert ist. Auch der zweite Anlauf hat zu nichts geführt und so sind wir einfach an den Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben: 'Es hat so keine Zukunft'". Das einstige "Bachelor in Paradise"-Paar hatte sich bereits im April 2019 kurzzeitig getrennt. Koc und Haller versuchten es aber wenig später erneut.

Auch wenn die Trennung nun vollzogen ist, fragt sich Haller derzeit in Kapstadt, ob es die richtige Entscheidung war: "Natürlich sitze ich hier am Tag zwei bis drei Stunden, wo ich so meine Tiefs habe und an allem zweifele und mich frage: 'War das überhaupt das Richtige?' Ich muss mich dann mega motivieren überhaupt raus zu gehen, um irgendetwas alleine zu machen."

Trotz verständlicher Privatsphäre in dieser Angelegenheit will Haller seine Follower teilweise an seiner Gefühlswelt teilhaben lassen: "Ich spreche auch mit euch über meine Tiefgänge. Meine Emotionen sollen privat sein und ich möchte euch eher zeigen und Mut machen, wie man damit umgeht und wie man daran wächst und stärker werden kann."