John Goodman hat sich den vergangenen Jahren halbiert und war bei der Preisverleihung in Monaco in Topform.

Schauspieler John Goodman ist mit 71 Jahren in der Form seines Lebens. Dank einer Umstellung seiner Lebensweise speckte er 90 Kilo ab.

Schauspieler John Goodman (71) war früher ein echtes Schwergewicht. Doch in den vergangenen Jahren hat er 90 Kilogramm abgenommen - und er hält sein Gewicht. Zum 62. Monte-Carlo TV Festival kam er am Dienstagabend (20. Juni) in Topform.

Vor 13 Jahren wog er noch 180 Kilo

Bei der Preisverleihung "Nymphe d'Or ", für die er als Jurypräsident fungierte, zeigte der frühere "Roseanne"-Star seine neue Figur in einem taillierten schwarzen Anzug und mit einer Fliege. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, gelobte der Schauspieler bereits 2007, seinen Lebensstil zu überdenken und abzunehmen. Damals schwor er dem Alkohol ab. Doch der Jo-Jo-Effekt schlug immer wieder zu. 2010 hatte er mit knapp 180 Kilogramm seine persönliche Obergrenze erreicht.

Dann fing er an, seine Gewohnheiten umzustellen - zunächst indem er die Anzahl seiner Mahlzeiten reduzierte. Sein Fitnesstrainer führte schließlich einen mediterranen Ernährungsplan ein, an den Goodman sich seit Jahren strikt halten soll. Er isst überwiegend Fisch, Nüsse, Olivenöl, Gemüse und Obst.

Außerdem trainiert er sechs Tage die Woche, macht täglich 10.000 bis 12.000 Schritte und nutzt ein Crosstrainer-Fahrrad und ein Laufband. 2016 hatte der Schauspieler erklärt, dass er auf eine langsame Gewichtreduktion setze: "Ich habe es langsam angehen lassen. Ich wollte einfach meinen Lebensstil ändern." Es sei ein fortlaufender Prozess für den Rest seines Lebens.

Wie in Monaco nun zu sehen war, ist es offensichtlich ein erfolgreicher Prozess.