John Legend: Musiker findet drastische Worte über Donald Trump

Die Nerven in den stark von Covid-19 getroffenen Vereinigten Staaten von Amerika liegen blank. Das verschärft auch immer mehr den Ton in der Debatte um die richtigen Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie. Nun machte auch der Musiker John Legend (41, "Love In The Future") in einem Interview mit dem Männermagazin "GQ" seinem Ärger Luft und schoss dabei in drastischen Worten gegen den US-Präsidenten Donald Trump und dessen Krisenmanagement.

"Er ist exakt das Gegenteil von dem, was wir gerade brauchen", sagte Legend über den mächtigsten Mann der Welt. Trump glaube, dass er brillant sei, weil er einen Verwandten habe, der Arzt ist. Man könne kaum glauben, dass "wir diesen Idioten zum Präsidenten" gewählt haben. "Die Dinge, die er sagt, sind einfach so lächerlich dumm und gleichzeitig so lächerlich egoistisch und egozentrisch", erklärte Legend.

Trump sei der Grund, warum die USA die höchste Todesrate der Welt wegen Covid-19 hätten. Sein Präsident sei inkompetent, selbstsüchtig, kurzsichtig und unfähig, eine echte nationale Antwort zu koordinieren.