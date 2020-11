John Travolta hat auf Instagram ein rührendes Bild mit seinem Sohn Ben geteilt und ihm damit zum zehnten Geburtstag gratuliert.

John Travolta (66, "Saturday Night Fever") hat auf Instagram seinem Sohn Benjamin zum zehnten Geburtstag gratuliert, den der Junge am 23. November gefeiert hat. "Alles Gute zum 10. Geburtstag, mein wundervoller Ben. Ich liebe dich", schrieb der Hollywood-Star zu einem Schnappschuss, auf dem er seinen Sohn fest in den Armen hält und die beiden ein breites Lächeln im Gesicht haben.

Auch Bens ältere Schwester Ella Bleu (20) richtete einen Geburtstagsgruß an ihren Bruder: "Ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben. Auch wenn ich deine ältere Schwester bin, bringst du mir jeden Tag etwas bei. Du bist mein bester Freund ich liebe dich so sehr", schrieb die 20-Jährige und postete dazu ein Bild von Ben am Steuer eines Bootes.

Im Sommer ist seine Mutter gestorben

Die Familie musste im Juli dieses Jahres einen großen Verlust verkraften. John Travoltas Ehefrau Kelly Preston (1962-2020) und Mutter seiner Kinder starb an den Folgen einer Brustkrebserkrankung. Preston wäre am 13. Oktober 58 Jahre alt geworden. Ende der 1980er Jahre lernte Travolta Preston bei Dreharbeiten kennen. Sie trennten sich bald, fanden aber wieder zusammen. Von 1991 bis zum Tode Prestons waren sie verheiratet. 2009 traf das Paar ein schwerer Schicksalsschlag: Sohn Jett starb mit gerade einmal 16 Jahren an den Folgen eines Krampfanfalls.