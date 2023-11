John Travoltas Sohn Ben hat seinen 13. Geburtstag gefeiert. Dazu teilte der Schauspieler ein Video mit Glückwünschen an das Geburtstagskind.

John Travolta (69) schickt eine süße Geburtstagsnachricht an seinen Sohn Ben Travolta (13). Am Freitag teilte der Schauspieler ein Video auf Instagram, um dem Jüngsten der Familie zu gratulieren. "Ich kann kaum glauben, dass mein Junge jetzt ein Teenager ist", schrieb er darunter.

Star teilt Fotos und Videos aus der Vergangenheit

"Ben wird heute 13", verkündete der 69-Jährige: "Ich liebe dich, mein Junge". In dem Video präsentierte er einige Bilder und Clips des Jungen aus den vergangenen Jahren. Darunter sind auch viele Kinderbilder zusammen mit dem Hund Peanut zu sehen. Passend dazu wird der Song "You Are the Sunshine Of My Life" von Stevie Wonder (73) abgespielt. Die Follower zeigten sich begeistert von dem nostalgischen Beitrag und gratulierten Ben in den Kommentaren.

Tochter gratuliert ihrem Bruder mit süßem Kinderbild

Auch Ella Travolta (23) hat einen Beitrag auf Instagram zu Ehren ihres Bruders gepostet. Sie teilte ebenso ein Kinderbild des 13-Jährigen. "Alles Gute zum Geburtstag, mein süßester Benjamin, es fühlt sich an, als wärst du gestern so jung gewesen und jetzt bist du 13!", schrieb die 23-Jährige. "Ich liebe dich", ergänzte sie.

John Travolta war ab 1991 mit Kelly Preston (1962-2020) verheiratet. Im Juli 2020 musste er mitteilen, dass seine Ehefrau den zweijährigen Kampf gegen Brustkrebs verloren hat. Das Ehepaar bekam drei Kinder. Ihr erster Sohn, Jett (1992-2009), starb im Alter von nur 16 Jahren nach einem Krampfanfall.