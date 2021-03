In "Old Dogs" oder "The Poison Rose" stand sie mit ihrem Vater vor der Kamera. Jetzt hat Ella Travolta eine Hauptrolle an Land gezogen.

Ella Bleu Travolta (20) ist in der Schauspielwelt aufgewachsen. Jetzt will die Tochter von John Travolta (67, "Pulp Fiction") und seiner im Juli 2020 verstorbenen Ehefrau Kelly Preston (1962-2020) offenbar in die Fußstapfen ihrer Eltern treten. Wie "Deadline" berichtet, übernimmt sie im Film "Get Lost" eine Hauptrolle. "Ich freue mich sehr, diese Chance zu bekommen und mit Daniela Amavia und Michael Mendelsohn zusammenzuarbeiten", erklärte Ella Travolta dazu in einem Instagram-Post. Amavia schreibt das Drehbuch und übernimmt die Regie, Mendelsohn fungiert als Produzent. Travolta wird sich in dem Film in eine moderne "Alice im Wunderland" verwandeln.

Die Charaktere aus dem Kinderbuchklassiker werden in der Neuinterpretation als Menschen dargestellt. Travolta spielt Alicia/Alice, die als Backpackerin eine magische Reise in das Wunderland von Budapest unternimmt. Auf ihrer Reise durch Europa will sie den letzten Wunsch ihrer Mutter erfüllen. Durch eine zufällige Begegnung mit einem seltsamen Mädchen lernt Alicia eine Reihe von Menschen kennen, die ihr Herz und ihren Verstand öffnen. Drehstart soll diesen Sommer in Budapest sein. Ella Travolta stand bereits mit ihrem Vater vor der Kamera, unter anderem für "Old Dogs - Daddy oder Deal" (2009) und zuletzt für "The Poison Rose" (2019).